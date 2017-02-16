前 Vinashinlines总经理及其同犯今日出庭受审

越通社河内​——河内市人民法院2月16日对涉嫌远洋运输一人有限公司（Vinashinlines）贪污案的四名被告人进行初审开庭审理。法院以《贪污罪》起诉前Vinashinlines总经理陈文廉（1955年出生）、前总会计师陈文羌（1951年出生）、前销售部代理经理江金达（1980年出生），另外以《洗钱罪》起诉江金达之父江文显（1950年出生）。根据起诉书，从2006年7月至2007年3月期间，陈文廉陆续签署多项合同，购买巴拿马的Vinashin Sumer船（合同额625万美元）、克罗地亚的Vinashin Island船（合同额595万美元）和希腊的Vinashin Phoenix船（合同额2155万美元）。在购买并将这些船只投入运营过程中，陈文廉和其同犯利用职权谋取私利、总共贪污2600亿多越盾（约合1238万美元），其中陈文廉、江金达、陈文羌分别贪污31亿越盾、2550亿越盾和11万美元。被起诉涉嫌“贪污罪”的三名被告人被拘留，而江金达被保释。据了解，越南警方2010年8月以“故意违反国家经济管理规定造成严重后果”与“贪污罪”等罪名起诉江金达等人，但是江金达已潜逃海外，经过5年外逃于2015年7月在新加坡落网，并被引渡遣返越南受审。该法院预计庭审将持续4天。（越通社-VNA）