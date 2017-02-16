2017年2月16日 - 18:46:51

社会

前 Vinashinlines总经理及其同犯今日出庭受审

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河内市人民法院对涉嫌远洋运输一人有限公司贪污案的四名被告人进行初审开庭审理（图片来源：越通社）

越通社河内​——河内市人民法院2月16日对涉嫌远洋运输一人有限公司（Vinashinlines）贪污案的四名被告人进行初审开庭审理。 

法院以《贪污罪》起诉前Vinashinlines总经理陈文廉（1955年出生）、前总会计师陈文羌（1951年出生）、前销售部代理经理江金达（1980年出生），另外以《洗钱罪》起诉江金达之父江文显（1950年出生）。

根据起诉书，从2006年7月至2007年3月期间，陈文廉陆续签署多项合同，购买巴拿马的Vinashin Sumer船（合同额625万美元）、克罗地亚的Vinashin Island船（合同额595万美元）和希腊的Vinashin Phoenix船（合同额2155万美元）。在购买并将这些船只投入运营过程中，陈文廉和其同犯利用职权谋取私利、总共贪污2600亿多越盾（约合1238万美元），其中陈文廉、江金达、陈文羌分别贪污31亿越盾、2550亿越盾和11万美元。

被起诉涉嫌“贪污罪”的三名被告人被拘留，而江金达被保释。据了解，越南警方2010年8月以“故意违反国家经济管理规定造成严重后果”与“贪污罪”等罪名起诉江金达等人，但是江金达已潜逃海外，经过5年外逃于2015年7月在新加坡落网，并被引渡遣返越南受审。

该法院预计庭审将持续4天。（越通社-VNA）  

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