前泰国驻越大使荣获越南友谊勋章

越通社曼谷——12月22日，越南驻泰国大使馆举行仪式，向泰国外交部副常任秘书、前泰国驻越大使潘雅拉克（Panyarak Poolthup）授予越南国家主席的友谊勋章。



据越通社驻泰国记者报道，越南驻泰国大使阮必成、泰国外交部代表、泰越友好协会主席等出席授勋仪式。



在仪式上，受越南国家主席委托，越南驻泰国大使阮必成向潘雅拉克授予友谊勋章。潘雅拉克是泰国第二位大使荣获此勋章。



阮必成在仪式发表讲话时高度评价潘雅拉克在越南工作任期内为加强越泰两国在多方面的合作关系所作出的不懈努力。在越南的工作任期内，潘雅拉克为促进泰企加大对越投资，加强两国人民间的文化交流以及成功举办诸多重要事件做出巨大贡献。阮必成相信，潘雅拉克将继续为进一步深化越泰两国友好关系做出贡献。



潘雅拉克对越南国家主席向其授予荣誉奖励表示感谢，并表示今后将继续为促进泰越两国传统友谊与战略伙伴关系做出积极贡献。（越通社-VNA）