前多哥总理当选新一届IFAD总裁 越南期望IFAD给予更大支持

越南财政部副部长陈春河接受越通社记者采访（图片来源：越通社）

越通社罗马——越通社驻意大利记者报道， 国际农业发展基金(简称农发基金，IFAD)第40届理事会2月14日在意大利罗马召开会议，会议一致同意选举前多哥总理吉尔贝·福松·洪博（Gilbert Fossoun Houngbo)为农发基金总裁。 越通社罗马——越通社驻意大利记者报道， 国际农业发展基金(简称农发基金，IFAD)第40届理事会2月14日在意大利罗马召开会议，会议一致同意选举前多哥总理吉尔贝·福松·洪博（Gilbert Fossoun Houngbo)为农发基金总裁。

会议采取不记名投票方式进行投票，吉尔贝·福松以绝大多数赞成票战胜印度尼西亚、墨西哥、意大利、摩洛哥、土耳其、多明尼加和瑞士候选人，成为新一届农发基金总裁。吉尔贝·福松将于2017年4月1日正式上任就职，代替将于2017年3月31日结束任期的农发基金现任总裁肯纳尤·内旺泽。

此前，农发基金现任总裁肯纳尤·内旺泽在此次会议上致辞时代表全世界农村贫困人口呼吁世界各国将农村发展视为“道德义务”，并要继续加大农村地区投入，进而践行到2030年前全球彻底消除极端贫困的可持续发展目标。

越南财政部副部长陈春河接受越通社记者采访时透露，此次会议集中评估一年来所取得的成果，对未来合作发展的方向进行深入探讨。除了选举产生农发基金总裁外，会议还深入讨论使农发基金活动赋有内涵与模式更加丰富的措施以及增强农发基金的财政能力的措施。除此之外，会议还讨论筹集资金的方式进行探讨，进而向尤其是发展中国家的各国提供足够的援助。

至于越南与农发基金之间的合作关系，陈春河认为，越南与农发基金之间的合作十分密切，该基金协助越南开展17个项目，投资额约达5亿美元，在11个省份尤其是贫困省份和偏远地区开展有关项目。陈春河表示，农发基金领导评价称，农发基金在越开展的项目成为其与发展中国家之间关系的典范，这些项目均得到良好的效果。

因此，农发基金决定将其驻越南代表处升格为区域代表处，此举充分体现越南在农发基金中的地位和作用。越南已建议农发机构加大对越援助，尤其是在农业-农村发展与扶贫、应对气候变化和增强女性在家庭中的作用等领域。越方承诺充分履行为农发基金出资的义务，同时致力提高越南在农发基金各活动中的地位与作用。

国际农业发展基金第40届理事会于2月15日结束。（越通社——VNA）