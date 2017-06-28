​

据统计总局的统计数据显示，2016年第一季度，全国新注册企业共26478家，企业数量和注册资金均呈现同比增长趋势。2016年以来，新注册企业累计达14万家，创有史以来新高。然而，统计总局代表透露，尽管企业数量大幅增加，但国内生产总值却同比下降0.38%。另一方面，新注册企业以中小型和微型企业为主，其中刚转型为企业的个体户不为少数。企业的实际经营效率因此也受到专家的质疑。



越南工商会公布的2016年企业报告集中探讨提高越南企业管理效率的措施。据各国际组织的评价，目前，管理工作是越南企业的一大弱点。



可以说，同时提高越南企业的数量和质量并非一朝一夕的事， 这两个目标离不开有关机构和企业的共同努力，同时需要一个长期解决方案。在第十四届国会第三次会议上，国会将就中小型企业协助法律的相关内容进行讨论。（越通社-VNA）