越通社芹苴市——6月28日，西南部事务指导委员会、民族委员会第三地方司联合在芹苴市举行越共中央书记处颁布关于高棉族同胞地区工作的68号指示继续实施10年总结和征求意见研讨会。

民族委员会副主任黎海山，朔庄、茶荣、坚江、芹苴和胡志明市等省市民族委员会领导代表出席研讨会。

民族委员会第三地方司司长黄氏索玛丽表示，目前南部高棉族人口为130万人，占全地区人口的7%，他们已不断弘扬团结传统，同其他民族团结反抗外来侵略者，为国家解放事业做出积极贡献。近期，党、国家已推出许多主张和政策来推动南部高棉族同胞地区发展。

越共中央书记处与1991年首次颁布关于高棉族同胞地区工作的68号指示，2007年该指示继续得到展开落实，其有助于满足南部高棉族僧尼、干部的同胞等的需求，当地经济、社会发生积极变化，地区国防安全得到保障。

然而政策落实过程中仍存在不足之处，如扶贫工作缺乏可持续性，贫困人口比例较高，投资资金短缺，部分高棉族语文化和信息宣传活动质量不高，职业技能培训工作仍面临许多困难等。

会议上，与会代表已对今后高棉族同胞工作的核心任务达成一致，即集中开展各项措施来推动经济社会基础设施发展，提高南部地区高棉族同胞物质和精神生活，实现可持续减贫，最大限度降低贫困人口比例，提高文化、教育和医疗卫生质量，确保政治稳定和社会安全秩序，力争到2020年将南部地区各省市高棉族贫困户比例降低50%至70%。

教育培训工作上，努力提高对高棉族同胞的教学和学习质量，力争100%个乡实现普及初中和高中教育，对高棉族学生和大学生推出多项优惠政策，鼓励教师前往高棉族同胞地区教学，鼓励学生上学，保持在居住较多高棉族同胞的地方教学高棉语等。



在职业技能培训和解决就业问题上，投资兴建职业技能培训的学校系统，对高棉族同胞子弟减免学费，补充颁布地方关于职业技能培训、创造就业等的政策。（越通社—VNA）