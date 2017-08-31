越通社河内——越南全国各省市和驻外世界一些国家举行一系列活动，纪念8月革命和9•2国庆72周年。出于“饮水思源”传统，广治省领导人代表团在长山国家烈士陵墓、9号国家烈士陵园纪念碑向安葬在这里的两万多名英雄烈士敬献花圈。值此之际，平阳省省委、省人民议会、省人民委员会、省祖国阵线委员会举行见面会，回顾8月革命的光荣传统和越南民主共和国的诞生。同一天，柬埔寨越裔总会在金边举行8月革命和9•2国庆72周年纪念活动。柬埔寨越裔总会主席周文芝在会上发表讲话表示，旅柬越南人对越南国家的强劲发展感到高兴，并一向相信越南党和政府对国家建设事业的领导。他说：“发挥8月革命和9•2国庆精神，作为旅居柬埔寨越南人的我们一向维护越南民族的优秀文化，尊重柬埔寨国家法律，尊重高棉族风俗习惯，加强内部团结，加强越柬两个民族团结，为建设和平与繁荣的柬埔寨做出贡献”。此间，适值8月革命和9•2国庆72周年暨越韩建交25周年，以“森林的盐”为主题的艺术表演和美术展在韩国国际交流基金会总部举行，期间为韩国和其他多国观众举行了越南民族传统“奥黛”表演活动。（来源：越南之声）