克姆族人生活和音乐中的山林烙印

曾踏访克姆族村寨的人们，都会有机会融进其在山林那原始而雄伟大自然中的祥和生活中。在那里，高脚屋用木头和竹子建成，头巾、服装染着林中树木的深绿色，民歌如溪水般纯净和清澈，乐器则带着大森林悠远而熟悉的声音。

人们很容易感受山林印记的是住房建筑。这些高脚屋亲近大自然，完全用林木和竹子建成，茅草铺顶，如龟背般凸起，背靠山腰，面朝山谷。

这些印记还体现在多种家庭用具上，如竹制手工编织品。乐器也是用竹子极富创意地制成，发出别具特色的声音，造就了克姆族民歌那迷人的旋律。

专门搜集少数民族乐器的音乐研究者丁六告诉记者：“这些带着山林之魂的乐器至今依然在义安省西部克姆族人日常生活中出现。‘温丁’、‘刀’、‘砣’、‘皮敦’等乐器，为克姆族传统民歌‘敦歌’和‘昆遮’（Kun cho）伴奏，也可以在克姆族具有社区性的节日盛会上用悦耳的音乐为鱼游舞、头巾舞、新年舞等伴奏。”

打击乐器“刀”（Dao）在克姆族中较为普遍。这种乐器源于在点种庄稼季节用来驱赶啄种子鸟类的用具。“刀”用薄竹筒制成，敲击时发出一连串震荡幽远的声音，时而如喃喃细语，时而则洪亮远扬。

“砣”（Tot）是一种竖笛，有4至6个孔，也是用薄竹和厚竹制成的乐器。“皮敦”（Pi Tom）也是竖笛，用嫩竹制作，音色独特，犹如旷野中萧萧的风声。“皮敦”用来为“敦歌”伴奏。克姆族最具特色的乐器当属“温丁”（Om ding）琴，原先是在田地里用来盛水的竹筒。琴弦用竹皮做成。

克姆族人功寅说：“很久以前，克姆族想跳舞，但没有锣钲，所以想出了用竹筒代替。这种琴，中间的琴弦声音小，两边的声音不大不小或偏大。制成这样发声的乐器可不容易。”

与大自然融合在一起的心灵和能歌善舞，正是克姆族创造这种乐器的动力。“温丁”琴一般用来为节日上的歌舞伴奏，其发出的声音诚如克姆族那敦厚、忠贞、与大自然和睦相处的心灵。

带着山林声音的这些民歌和乐器不仅是克姆族无价的非物质文化，也是越南各民族的共同财富，极具克姆族文化生活的特色。由此，维护和弘扬这些民歌和乐器备受关注。

越南民族学博物馆少数民族研究专家微文安表示：“首先，要对克姆族的所有民歌和乐器进行调查，旨在为其后代而加以保护，也是传承越南音乐的价值。除了静态保护形式，在博物馆展示外，还要采取动态保护形式，即鼓励、协助当地居民向后代传授技艺和乐器制作方法。”

纯净的民歌和带着大山林声音的乐器承载着克姆族对其特色文化的骄傲。今天，虽然生活发生了巨大变化，但克姆族依然与大自然和睦相处，并始终懂得用那些山林赐予的平凡却宝贵的东西美化生活，美化心灵。（越通社—VNA）



