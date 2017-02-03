充分发挥越韩工业科技孵化园的作用

越通社芹苴——2月2日，由越南芹苴市市委、人民议会、人民委员会及越南祖国阵线芹苴市委员会等领导代表组成的三个分团深入全市部分企业进行调研，旨在协助该市企业解决困难，推动生产经营发展。



在走访芹苴市茶若二号工业区越韩工业科技孵化园时，芹苴市人民委员会主席武成统对越韩工业科技孵化园的全体员工在促进该市科技产业发展中所做出的努力给予高度评价，并表示，2017年，该孵化园应充分发挥作用，继续提高服务质量，健全组织机构及运行机制并积极建立各战略合作关系，其中优先加强与当地各高等院校及韩国各大型经济集团等教育机构之间的关系，与此同时有效举办各创意创业活动，吸引更多投资资金，进而逐步提高科技孵化园在芹苴市乃至九龙江三角洲的地位。



越韩工业科技孵化园成立于2016年3月，其前身为越韩工业技术孵化器中心。该单位专门开展农产品加工、水产品加工及加工服务机械等领域的研发及孵化工作。（越通社-VNA）