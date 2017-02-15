保持互联互通，促进西北地区旅游业发展

不仅作为法属印度支那最高峰的位于黄连山脉主峰之上、海拔3143公尺的番西邦峰成为探险爱好者一直想要征服的探险之地，而且独具一格的穆庚寨梯田、原始森林中的一望茫茫无际帕框大湖及全年云雾笼罩、景色如诗如画的沙巴市镇等西北地区其他景点也对游客很有吸引力。除此之外，该地区还有诸多美景，诸如具有举世罕见动植物的黄连山国家级自然保护区、芒峰林区，依山而叠的层层梯田中有小屋点缀的梅州谷景色，一片蓊郁青葱茶园及油棕林的木州高原。

西北地区对游客的吸引力不仅出自于大自然的雄伟奇观，而出自于当地少数民族同胞的传统文化特色。该地区是岱依族、侬族、泰族、蒙族、赫蒙族、瑶族、京族、华族、克木族、佬族、傣仂族等很多少数民族同胞定居与生活之地。其有助于营造出多样独特的文化空间。

重要的是虽然经历历史的沉浮兴衰，该地区各民族仍然保持原有的文化特色，其体现在他们的风俗习惯、传统庙会、服装、乐器、民间歌舞以及房屋、村寨的建筑风格、精彩的高山集市和独特的饮食文化等。

西北地区也是军民保持团结一致在建国护国事业中立下赫赫战功之地。范例是震撼世界的奠边府大捷遗迹群体、芒峰历史遗迹区、山萝监狱国家级特殊遗迹区。当地的各处革命根据地是对越南青年一代进行革命传统的教育之地，也是研究家及外国游客深入了解越南历史之地。

西北地区各省多年来一直挖掘自己的自然资源潜力及文化特色优势以促进旅游业发展，从而提升国内外游客量。然而，当地旅游业所取得的成效尚未显著，与其潜力尚未相称，因为该地区所接待的游客量仍占全国接待游客总量的比重较低。游客主要于年初或节日期间赴西北地区旅游。区内各省接待游客量不同，游客主要赴老街、山萝及和平等三省旅游。

为了弥补上述不足之处，多年来，区内各省已实现对接共促旅游业发展。区内各省联合开展2017年老街—西北国家旅游年是合作计划中的活动之一。通过吸引外资、调集当地资本与利用中央资助资金来弥补基础设施建设工作中的不足之处的同时，西北地区各省所采取的其他措施就是打造出具有地方特色并体现出互联互通性的旅游产品。具有番西邦峰和沙巴市镇等两大景点的老街省集中发展体育旅游、探险旅游及度假旅游。与此同时，该省弘扬自己独特文化价值，打造出社区旅游模式。拥有婆瀑湖、穆庚寨梯田等景点的安沛省可以开发生态文化旅游模式。现代化的交通系统正在初步得以兴建，其有助于开发“西北全区”旅游路线。拥有许多著名村寨的和平与莱州两省成为社区文化旅游目的地。

西北地区各省保持互联互通，挖掘旅游潜力，其将有助于各省开发别具一格的旅游产品。然而，为了旅游业取得更为显著的效果，该地区旅游部门应与河内、广宁、胡志明市等各个旅游中心及边境各省实现对接，旨在吸引中国、老挝及泰国等各国游客。上述对接关系具有重要意义，其有助于区内各省提高游客接待能力，培训出专业的旅游人力资源，推广旅游潜力并拓展旅游发展新空间。（来源：越南《人民报》）