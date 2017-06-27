弗拉基米尔

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马萨林

越通社莫斯科​——越通社驻俄罗斯记者报道，6月26日在首都莫斯科，俄罗斯联邦科学翰林院远东分院举行“俄越关系现状与展望”记者会及圆桌研讨会。该活动适值越南国家主席陈大光对俄罗斯进行正式访问之际进行。俄罗斯各所高等院校以及政治研究中心有关越南、东南亚、亚太地区事务资深研究专家以及两国通讯机构代表出席活动。研讨会上，与会专家就越俄关系进行全面讨论，从而为推动两国全面战略伙伴关系发展建言献策。俄罗斯科学翰林院研究专家Evgheny Kobelev在研讨会上表示，俄越关系是俄罗斯向亚洲看对外政策中的头等优先之一。越南与中国和印度是俄罗斯在亚洲地区的三大重要伙伴国。越俄两国在很多国际问题上，尤其是东南亚合作和亚太地区合作问题上的观点相同。关于经济合作，俄罗斯联邦科学翰林院远东分院越南和东盟事务研究中心经理​​Vladimir Mazyrin）强调，俄罗斯在越南经济体的地位最近几十年来日益下滑，然而两国经贸合作仍有很大潜力。其一，俄罗斯与越南是世界上杂粮生产和出口大国，在当前世界人口剧增的背景下，粮食安全仍将是全球的一大难题，因此双方可合作建立杂粮联盟，以保护各成员的利益。其二，越南与欧亚经济联盟自由贸易协定于2016年10月生效，为促进两国经贸投资关系发展注入动力。