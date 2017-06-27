越通社莫斯科——越通社驻俄罗斯记者报道，6月26日在首都莫斯科，俄罗斯联邦科学翰林院远东分院举行“俄越关系现状与展望”记者会及圆桌研讨会。该活动适值越南国家主席陈大光对俄罗斯进行正式访问之际进行。
俄罗斯各所高等院校以及政治研究中心有关越南、东南亚、亚太地区事务资深研究专家以及两国通讯机构代表出席活动。研讨会上，与会专家就越俄关系进行全面讨论，从而为推动两国全面战略伙伴关系发展建言献策。
俄罗斯科学翰林院研究专家Evgheny Kobelev在研讨会上表示，俄越关系是俄罗斯向亚洲看对外政策中的头等优先之一。越南与中国和印度是俄罗斯在亚洲地区的三大重要伙伴国。越俄两国在很多国际问题上，尤其是东南亚合作和亚太地区合作问题上的观点相同。
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关于经济合作，俄罗斯联邦科学翰林院远东分院越南和东盟事务研究中心经理弗拉基米尔·马萨林Vladimir Mazyrin）强调，俄罗斯在越南经济体的地位最近几十年来日益下滑，然而两国经贸合作仍有很大潜力。其一，俄罗斯与越南是世界上杂粮生产和出口大国，在当前世界人口剧增的背景下，粮食安全仍将是全球的一大难题，因此双方可合作建立杂粮联盟，以保护各成员的利益。其二，越南与欧亚经济联盟自由贸易协定于2016年10月生效，为促进两国经贸投资关系发展注入动力。
按计划，越南国家主席陈大光偕夫人和越南高级代表团将于6月28日至7月1日对俄罗斯进行正式访问。（越通社-VNA）