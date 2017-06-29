越通社莫斯科​——越南与俄罗斯是全面战略伙伴，两国友谊有着悠久的历史。恰逢越南国家主席陈大光对俄罗斯进行正式访问，俄罗斯圣彼得堡国立大学胡志明学院院长弗拉基米尔•科洛多夫教授（Vladimir Kolotov）就陈大光此访的意义接受越通社驻俄罗斯记者的采访。科洛多夫对当前越俄关系的现状作出评价时认为，目前，越俄两国经贸合作潜力仍有待挖掘，就拿越美经济关系来举个例子，自1995年美越关系恢复正常化以来，两国双边贸易额不断提高，至今已达500亿美元，然而越俄双边贸易额仅为40亿美元。科洛多夫认为，两国双边贸易额处于很低的水平，特别是，近几年来会说俄语的越南人人数大幅下降，俄文印刷品也逐步消失，这是一个令人担忧的事实。他说，如果新闻报道只采用单方面叙述角度,话语空间偏颇一方,将使得整个新闻话语缺乏客观性，而越南媒体国际报道来源主要来自西方媒体，涉俄报道难免偏颇。他还说，两国经贸关系处于较低水平导致信息失衡，对政治关系造成负面影响。为解决这一问题，科洛多夫认为，两国应在各个领域上多做努力，尤其是客观、准确地报道两国乃至世界的经济、社会发展状况等方面的信息。令人遗憾的是，现在很少俄罗斯人知道越南经济、社会发展取得的巨大成就，因此也很少俄罗斯企业将越南视为具有潜力且可靠的合作伙伴。越南国家主席陈大光此次访俄是两国关系史上的重要里程碑。科洛多夫认为，为了使俄罗斯向东政策发挥作用，俄罗斯应充分利用从事东方学的研究家和学者参与东方语言和文化研究。科洛多夫表示，希望陈大光此访将有助于填补两国关系的空白，实现两国所提出的宏伟目标。（越通社-VNA）