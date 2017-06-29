俄罗斯专家：俄越两国应充分挖掘全面战略伙伴关系的潜力

越通社莫斯科——值此越南国家主席陈大光自6月28日至7月1日对俄罗斯进行正式访问之际，越南驻俄罗斯记者就此访意义对俄罗斯联邦外交部下属国立莫斯科国际关系学院政治系副主任、东方学副教授安娜·基里娃（Anna Kireeva)进行采访。基里娃认为，陈大光此次访俄具有极为重要和深远的意义，其有助于全面开展双方截至目前所达成的各项协议。她认为，俄越两国领导人应就共同关心的问题加强沟通合作。此外，俄方需加强与越方经济合作，进而充分挖掘两国于2001年建立的全面战略伙伴关系的潜力。基里娃希望，此访期间，双方将对各项经贸协议进一步具体化，就自2016年10月生效的《越南与欧亚经济联盟自由贸易协定》实施情况进行总结，同时共商创造增长新动力的措施，进而推进两国贸易多元化。2016年俄越两国双边贸易额达38亿美元；年初至今，两国双边贸易金额增长25%。然而，为实现将俄越双边贸易额提升至100亿美元的目标，两国需作出更多努力。基里娃认为，俄罗斯需推进贸易结构多元化，尤其是在能源和农业等俄越两国拥有巨大潜力的领域。目前俄罗斯十分关注进口越南蔬果和水产品，同时也可以向越出口肉类和奶类产品。目前是俄罗斯和越南充分利用自由贸易协定带来的优势的良机。在俄越关系史中，首次有越南企业——TH True Milk集团对俄罗斯卡卢加（Kaluga）市乳品工业园投资，该工业园所生产的乳制品全都出口到越南。在工业方面，俄越可在两国成立轻工业、电子、机械制造等领域的合资公司，此外，双方还可以开展仍有很大潜力未被挖掘的信息传媒和高新技术的合作。基里娃表示，投资合作对两国起着十分重要的作用。2016年，俄罗斯与越南成立总额5亿美元的俄越投资基金会，用于俄罗斯直接投资基金会（RFPI）和越南国有资本投资经营总公司（SCIC）之间的各双边贸易项目。基里娃希望双方在此访期间将能明确具体的项目。关于俄罗斯总统普京的“转向亚洲”政策，基里娃认为，东南亚地区在俄罗斯的政策中具有战略性意义和关键地区之一。她说，俄罗斯在东南亚乃至亚洲地区制定长期的战略性优先方向，其与俄罗斯多项目标相结合。目前，俄罗斯正积极巩固与包括俄罗斯战略伙伴及其在东南亚地区最大伙伴的越南在内的多个东南亚国家之间的合作关系。与此同时，俄方希望在东亚地区建设集体安全保障机制，旨在通过一个行动协调机制保障该地区各国、其中最重要是东盟的安全。另一方面，基里娃认为，两国各地方之间的合作也有巨大的潜力。俄罗斯联邦副总理尤里·彼得罗维奇（Yuri Petrovich）于2017年3月访越期间已就远东地区各投资合作项目同越南政府副总理郑廷勇举行会谈。远东地区是俄罗斯政府优先发展的地区，俄总统普京已宣布其是俄罗斯在二十一世纪的政策中的核心目标。基里娃评价称，越南在俄罗斯“转向亚洲”政策中扮演者十分重要的角色。俄罗斯重视推动与越南安全领域的合作发展，将其视为维护地区稳定的重要因素。通过该政策，俄方希望拓展其与东亚地区的合作范围，进而为该地区的发展和安全作出应有贡献。（越通社—VNA）