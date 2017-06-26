越通社河内​——行内专家认为，越南与俄罗斯贸易合作潜力未能得到充分挖掘，同时强调，《越南与欧亚经济联盟自由贸易协定》将为两国实现2020年双边贸易额达100亿美元的目标注入动力。值此越南国家主席陈大光于6月26日至7月1日对俄罗斯进行正式访问之际，越通社驻俄罗斯记者就越俄经济合作的展望对俄罗斯中小企业扶持署署长奥尔加•科舍夫（Olga Koshev）女士进行采访。科舍夫接受采访时强调，在俄罗斯受西方国家经济制裁以及《越南与欧亚经济联盟自由贸易协定》2016年10月起生效的背景下，俄罗斯成为越南潜力巨大的市场。俄罗斯对越南海（水）产品、咖啡、果蔬、纺织品服装、木制品等的需求量较大。然而，对俄出口的越南企业需面对支付方式、汇率、法律规定、地理距离等方面的重重困难，导致进军俄市场的越南商品出口成本过高而竞争力降低。科舍夫建议，越南企业应进行技术改革，在提高产品质量的同时减少其成本，与此同时，向俄罗斯消费者大力推介宣传越南产品。科舍夫表示， 将为越南企业进军俄市场提供免费的咨询服务。科舍夫指出，在俄罗斯卢布贬值以及该国制造商正努力扩大国际市场的背景下，越南市场深受俄企的青睐。越南在俄罗斯转向亚太地区政策中具有重要地位。成功打入东盟最重要成员国之一的越南有助于俄企在总人口逾6亿人的东南亚市场站稳脚跟。科舍夫透露，目前，该国企业未能充分了解并掌握越南市场的潜力及其消费需求，因此中小企业保护扶持署最近已经举行研讨会，为此问题寻找解决办法。科舍夫认为，越南国家主席陈大光此次访俄有助于进一步深化两国全面战略伙伴关系。此访期间双方即将签署的合作文件将有望推动越俄关系迈上新高度。（越通社-VNA）