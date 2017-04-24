促进人力资源发展 满足全球化的要求

越通社河内——全球化进程和工业革命给越南经济发展带来越来越多的挑战，其中包括人力资源问题。因此，促进人力资源发展、加快劳动力结构转变被视为经济发展的战略突破口，在提升国家经济竞争力中扮演着举足轻重的作用。人力资源发展水平是衡量一个社会进步、公正和可持续发展程度的重要因素。越南人口规模较大，2016年，越南人口总数约9270万人，人口结构较为合理。据统计，2016年，15岁以上的人口约5440万人，占总人口的60%，劳动力人口占总人口的50%以上。越南拥有廉价劳动力，越南人勤奋刻苦、认真努力，创新能力强。近些年来，越南出台诸多促进人力资源发展的政策，国内劳务市场不断发展，劳务输出市场得以巩固，高素质人力资源在电信、医疗、造船、信息技术等领域发挥积极作用，企业家队伍不断成长壮大，素质水平日益接近国际水平。与此同时，越南社会保险、失业保险、劳动安全卫生问题取得积极进展，劳动者生活水平不断提高。2011-2016年，越南全国为950万人创造就业机会，城市失业率下降至3.18%，农林水产业劳动力占劳动力总数的比例由2010年的50%下降至2016年的41%。另外，职业技能培训质量逐步满足市场要求，2011-2015年阶段，共有900多万人接受职业技能培训，完成率达93.1%，与前一阶段相比，增长20%。在东盟系列技能大赛中，越南一直跻身前三名，在十次大赛中就有三次排名第一。但是，越南人力资源仍存在一些不足之处，越南劳动力体质已有所改善但仍低于区域平均水平。高素质人力资源不多。2016年，越南全国未经培训劳动力占劳动力总数的80%，农村与城市劳动力质量有明显差距。然而，部分经培训的劳动力没有满足工作要求。农业领域劳动力较多，而机器、电子、电气等领域的劳动力人数却严重缺乏。越南党和国家坚持以人为中心的发展理论。在工业化和一体化时代，人力资源开发是国家经济社会发展模式转变的三大突破口之一。发展人力资源成为国家实现可持续发展和提高竞争力的基石。专家们认为，在关注制定人力资源长期发展战略的同时，应关注每一阶段的具体目标，着力提升高等教育及职业技能培训质量。据越南劳动荣军社会部的预测，2020年和2030年，越南劳动力人口分别为5913万人和6800万人。2020年，经培训的劳动力占劳动力总数的70%。（越通社-VNA）