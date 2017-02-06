Studio Tree House度假区在嘉林县玉瑞街，占地2000多平方米，建筑别具一格， 引导游客走进奥秘的森林。

Studio Tree House使游客有如走进奥秘森林之感。

Studio Tree House度假区夜景。

Zen Space Tree House室内装饰。

Zen space Tree House树屋内的独特花纹装饰。

Studio Tree House餐厅 采取和平省芒族人高脚屋的建筑风格。

越通社河内——陶英庆Studio Tree House度假区在嘉林县玉瑞街462巷7号，是河内市别具一格的民宿模式之一，通过树屋游客体验到居住于绿荫深处的快乐，回归自然的美好。Studio Tree House主人陶英庆艺术家透露，出于为自己营造生活空间的愿望，20年来他在2000平方米的园林里，利用树木的自然姿态开始兴建6间Studio Tree House，不遵循任何建筑师的建设方案。这里贴近自然，是绘画、音乐、雕刻相结合的艺术空间。临高俯瞰，树木葱茏一片翠绿映入眼帘。Studio Tree House的住房分别取名“Space Tree House”、“Tropical Paradise Tree House”、“Sky Tree House”、“Garden Cottage”等。住房面积为10至14平方米，窗口众多，阳光充足。圆拱屋顶呈蘑菇形，设备齐全，空间宽敞，富有艺术性，给住客以温馨感。有的客房，在天花板和卧室的树枝上饰以五颜六色的电灯，让住客感到好像躺在满天星斗的树林里。有的客房则采取水晶宫的设计，让住客觉得似乎躺在鱼群游弋的大海里。Studio Tree House现是吸引众多游客的有趣旅游点，每天屋租价为55-100美元。服务人员热情好客，可按住客的要求供应餐饮。住客阮翠河分享：“我通过booking.com网址预订Studio Tree House，原来打算只住一天，后来一住就是两个星期。这里绿树成荫，环境幽静祥和，消除生活压力。我有机会参与了陶英庆艺术家的若干艺术活动，很感兴趣。”（越通社《越南画报》）