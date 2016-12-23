企业—经济增长的动力

越通社河内——2016年，越南新成立企业总数及其注册资金大幅度增长。然而，若对此进行坦率地评价，越南企业虽然数量多但仍未强大。在竞争日益激烈的背景下，越南企业仍较薄弱并仍未具备够强的能力来在国内市场扮演主导作用，并融入好国际社会。

2017年和后续年度，企业应继续作出更大努力，发扬创新精神和力争上游的渴望，凝聚力量，旨在不仅在自家市场呈现主动趋势，而且还走向世界，无愧于国家经济增长的主要动力。



实现突破性增长



2016年不仅是见证越南企业克服种种困难过程的一年，而且还标志着新成立企业总数及其注册资金实现创纪录增长的一年。2016年前11个月，全国新成立企业超过10万家，同比增长17%，即每个小时有12家企业诞生。此外，恢复运行企业总数为近2.5万家，同比增长31.7%，将从年初至今新成立和恢复运行企业总数提升为12.6万家以上。另外，新成立企业的注册资金达近798万亿越盾，同比增长48%左右。



值得注意的是，若加上各家企业总额为近1500万亿越盾的增资额，今年前11个月，注册总金额和增资总额达2300万亿越盾。与此同时，2015年该数据仅为1500万亿越盾。专家们认为，2014年《企业法》和《投资法》的革新精神走上生活以及政府近期在改善商业环境和协助企业的强劲寄语有助于使得商业环境和创业精神大有起色。



计划投资部部长阮志勇表示，一开始，新届政府以加快革新事业的决心以及为各家投资商和企业提供所有便利条件的承诺留下烙印。除了颁布关于改善商业环境和发展企业的第19/2016/NQ-CP号和第35/NQ-CP号决议等重要决议之外，政府还开展一系列其他切实活动，如递呈国会《中小型企业协助法》，《有关投资经营法若干条款修改补充法》等。



值得一提的是，2014年《企业法》和《投资法》的革新思路得到严格实施。越南工商会主席武进禄表示，像最近政府抽出时间倾听企业意见并同其进行对话那样是很少的。



政府总理、各位副总理、各位部长、各行业领导人同全国企业在新任期第一周进行直接对话已为促使各地方开展一系列对话和倾听企业意见活动奠定基础。通过该活动，企业的诸多心思和困难得以化解，其给企业留下深刻印象并对新届政府予以信任。从而，激发创业精神，大力掀起成立企业的浪潮。



为企业采取切实行动



越南企业正在不断强大，肯定其在国家建设和发展事业中扮演日益重要的角色。我们共有近60万家企业，其中有许多股份和私有企业在国内乃至国际市场上取得成功，例如FPT、Vinamilk、Viettel、VNPT等。然而，若对此进行坦率地评价，与地区和世界各国企业相比，国内企业仍较薄弱。实际上，越南企业虽然在数量上迅速发展，但质量上仍未得到注重，因此仍未具备够强的能力来应对和适应市场带来的直接、迅速及难以预测的影响。质量上仍未得到充分准备现象体现在企业规模仍较小。据统计，越南中小型企业占企业总数的97%，其中微型企业占69%。



阮志勇部长评价说，面对全球化进程带来的巨大挑战时，私有企业力量虽然多，但仍未具备够强的能力来有效融入国际社会。占企业总数的比例为97%，中小型企业虽然丰富多样、解决好就业问题，但缺乏能力强、具备够高的水平和标准以及拥有在国内市场扮演主导作用，并融入好国际社会等能力的企业。

专家们认为，虽然越南商业环境发生诸多积极变化，但与其他国家的差距仍较大。越南工商会主席武进禄说，实际上，企业在运行过程中仍遇到诸多困难，如难以获得贷款，利率高，缺乏具备能力和水平的人力资源以及行政手续障碍等。



越南中小型企业协会主席阮文珅认为，党和政府已昭示决心，提出许多协助企业的强劲指导。然而，为了让这些政策走上社会，需要经过许多中间环节，有时候实施过程中的不足之处导致企业尚未享有必要的优惠政策。因此，主张和政策已明确，目前最重要的任务是行动起来。



目前，其他紧迫问题是越南企业应积极且更深地参与全球价值链。专家认为，外资企业将成为帮助国内企业走上国际市场和参与全球供应链的最短桥梁。然而，虽然外资企业总数快速增加，但仍存在与国内私有企业的差距和缺乏联系性。因此，应采取积极措施，旨在深化外资企业和私有企业互利共赢、共同发展关系。



此外，外资企业也应朝着更开放的方向改变切入方式，同国内企业分享信息，在培训和管理方式开展合作，甚至采取具体措施，帮助国内企业发展。国内企业也应主动且积极实现自我改变以满足好与外资企业合作的要求。政府继续通过完善体制、政策，为企业发展提供便利与企业同行。



阮春福总理多次强调，建设廉政型、创新型、为人民和企业行动的政府，并要求各部委、行业及地方采取化解困难的措施，为生产经营活动提供便利条件。

政府总理呼吁企业通过自己的资源和创造力继续与政府并肩渡过难关、战胜挑战，主动且积极通过实现投资活动多样化，其中注重公私合作形式更深地参与经济结构重组进程。此外，应增强竞争力，提升产品与服务质量，提出符合绿色而可持续增长的有效倡议、政策及投资项目。



阮春福总理重申，越南企业包括注册的外资企业（具有越南法人资格）以及国内企业。这是越南政府有关建设在统一国家经济中紧密相连与有效合作的越南企业的大方向。越南政府承诺继续完善市场经济体制，法律政策，行政改革，营造便利的投资商业环境以及为私有企业蓬勃发展提供便利条件。（来源：越南《人民报》）