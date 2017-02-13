从日本贷款建设的同奈省仁泽一号供水厂有效运行

越通社同奈省​——2月13日，日本国际协力机构（JICA）代表与同奈省人民委员会领导举行工作座谈会，就从日本贷款建设的仁泽一号供水厂（第一期）效率进行评估。同奈省人民委员会副主席陈文永透露，仁泽一号供水厂于2014年投入运行，日夜总功率达10万立方米，总投资额逾2万多越盾（约合8820万美元），其中日方提供的官方发展援助资金为76亿日元（约合6700万美元）。投入运行后，仁泽一号供水厂达到最大功率。陈文永表示，同奈省投入运营的工业区达31个，总面积1万公顷，共有1000多个外国投资项目。同奈省人口达300多万人。预计，至2020年，该省生活用水和生产用水需求可达100万立方米/昼夜。然而，目前该省供水系统才能提供40万立方米/昼夜。对于仁泽尔二号供水厂，JICA继续给同奈省贷款149亿日元（约合1.31亿美元），将该供水厂昼夜总功率达20万立方米。目前，该省正开展该项目。JICA专家稻泽健一（Kenichi Inazawa）表示，对该项目的效率进行评估对于居民和享受对象而言十分重要。据同奈省人民委员会的评估，使用日本官方发展援助资金的项目均有效运行。仁泽一号供水厂投入运行后为各军民区、企业和工业区的供水活动做出贡献，保持居民生活稳定和企业的生产活动。（越通社-VNA）