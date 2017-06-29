“今昔韩国”展览会在河内举行

越通社河内——值此越南与韩国建交25周年之际，题为“今昔韩国”的越韩美术展在越南韩国文化中心举行。此展展示由韩国文化中心同越南文化体育与旅游部所属的美术摄影展览局配合举办题为“今昔韩国”美术竞赛所选出的14个优秀作品。参展作品充分展现越南画家眼里的韩国风土人情形象。组委会已分别向画家范舜的作品“精华”、画家黎英的作品“韩国旅”和画家阮玉青的作品“色感”颁发一等奖、二等奖和三等奖。按计划，此次展会将于7月16日结束。（越通社-VNA）