“今昔韩国”展览会在河内举行 越通社 2017年6月29日 - 11:07:00 打印 参观展览会的游客。（图片来源：越通社） 越通社河内——值此越南与韩国建交25周年之际，题为“今昔韩国”的越韩美术展在越南韩国文化中心举行。 此展展示由韩国文化中心同越南文化体育与旅游部所属的美术摄影展览局配合举办题为“今昔韩国”美术竞赛所选出的14个优秀作品。参展作品充分展现越南画家眼里的韩国风土人情形象。 组委会已分别向画家范舜的作品“精华”、画家黎英的作品“韩国旅”和画家阮玉青的作品“色感”颁发一等奖、二等奖和三等奖。 按计划，此次展会将于7月16日结束。（越通社-VNA） 相关信息 越南共产党历次全国代表大会资料图片展在海防市开展 越南革新30年的美术展亮相河内 第21届红河平原地区美术展在海防市开展 第21次九龙江三角洲地区美术展开展 “越南共产党——从大会走向大会”资料图片展在海防市开展 2015年越南九大美术摄影事件揭晓 400个最佳美术作品在2015年美术展展出 越南平定、富安和前江三省美术展在富安省绥和市开展 2015年越南美术奖颁奖仪式在河内举行 韩国 美术展 美术摄影展览局 美术竞赛 越南 胡志明 胡志明市 创业 越南战争 越南新闻 vietnamplus 越通社 河内 越南旅游 东海 长沙 黄沙 COC DOC 越南共产党 APEC 亚太经合组织 ASEAN 东盟 TPP 岘港 古街 还剑湖 富国 内排国际机场 会安 下龙湾 湄公河 气候变化 九龙江 少数民族 FDI 外资 海洋经济 您对这篇文章的评论？ 提交 取消