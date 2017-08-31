今年8月越南工业生产指数同比增长8.4%

越通社河内——据越南统计总局公布的经济社会发展情况报告，2017年8月，越南工业生产指数同比增长8.4%，使前8月全国工业生产指数同比增长6.7%。该数字虽然低于去年同期的水平，但高于今年7月份6.5%的水平。其中，加工制造业的生产指数增长10.8%，电力生产与分配业增长8.6%，供排水和废物处理业增长7.4%，采矿业下降6.9%等等。生产指数与去年同期激增的工业行业包括：金属（21.2%）；电子产品及零配件（17.8%），预制金属产品（机械设备除外，增长13.5%），橡胶和塑料产品（10.4%），纸业（10.1%），纺织业（10%）等。报告还指出，2017年7月，加工制造业工业生产指数还比增长1.6%，同比增长8.3%。前7月，加工制造业生产指数同比增长9.5%。其充分表明，工业生产活动已有所改善，并呈现出良好增长之势。另外，工业行业吸引劳务情况，体现出工业行业，尤其是加工制造业和外资企业复苏之势较为明显。实际上，今年前8个月，加工制造业继续吸引大量外资，新注册资金达48亿美元。对今年后几个月的工业生产情况进行评估时，工贸部认为，工业生产将继续呈现出良好增长之势。据预测，加工制造业生产指数将达到或超出既定目标，为实现2017年全国工业生产指数达8%以上的目标做出贡献。据此，工贸部将集中采取措施，加大各大集团结构重组力度，为企业化解困难，发展市场，提高产品竞争力等。（越通社-VNA）