亚太经合组织第一次高官会和相关会议即将在庆和省举行

越通社河内——2017年亚太经合组织(APEC)第一次高官会（SOM 1）和相关会议将于2月18日至3月3日在越南庆和省芽庄市举行，吸引来自21个经济体成员1500名代表，太平洋经济合作理事会、APEC工商咨询理事会（ABAC）、各国际和地区组织以及企业界代表与会。亚太经合组织第一次高官会和相关会议是APEC在2017年内的第一场总体会议。此次会议包括有关贸易与投资自由化、经营便利化、应对气候变化、人力资源的发展、教育、渔业、电子贸易和服务等领域的亚太经合组织 38个委员会和工作组的56场会议、研讨会和对话会。以“打造全新动力，开创共享未来”为主题的此次会议将集中讨论APEC关于“促进可持续、创新和包容性增长”、“深化区域经济一体化”、“加强数字时代的中小微企业竞争力和创新”和“促进粮食安全和可持续农业，应对气候变化”等四个优先议题。各成员将确定贸易投资委员会、经济委员会、经济技术合作委员会、预算与管理委员会和其他工作组的优先事项，同时提出APEC在2017年的活动方向。亚太经合组织高官会主席、越南外交部常务副部长裴青山将主持亚太经合组织第一次高官会和亚太经合组织亚太自贸区主席之友小组会议。此外，越南13个部委和机关将直接主持或担任APEC各委员会、工作组的主席、副主席职务。值此机会，越南财政部主持召开APEC财政部副部长和中央银行副行长会议。（越通社-VNA）