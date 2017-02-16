九龙江三角洲地区独具特色的水上集市

水上集市早就与九龙江三角洲地区居民的生活息息相连，并成为该地方的文化特色。这不仅是当地居民居住和做生意的地方，而且还吸引众多游客前来参观和寻找亲身体验。在今天的节目里，请各位观众跟随本台记者造访西南部地区最出名的水上集市之一——后江省七路口市镇凤协水上集市。

一大早，凤协水上集市，又称七路口水上集市就开始热闹起来。熙攘嘈杂的人声、船桨划水哗啦啦的水声、小艇发动机哒哒的声音等让一片江水喧闹翻天。多年来，水上集市都是早上开始，到中午渐渐落幕的。栽满农产品的大小船只在这里聚会，互相买卖和做生意。没有叫卖声，因为只要看正在水上漂浮的船只或船上竹竿所挂的东西，就知道该船出售什么货物了。

后江省凤协县居民 陈文煌：“我们出售番茄、小红萝卜、佛手瓜、黄瓜、丝瓜等等。只要有人订购我们就到这里交货，日子就这样过了。”

​水上集市就是西南部地区特殊的文化价值，而这种集市的灵魂就是那些在江上做生意的小商贩。四周都是茫茫江水，船上平易朴素的生活使当地居民更加团结友爱。

​永隆省居民 吴明潮：“我们的生活和收入也比较稳定。只要有水上集市，我们一定会来赶集。”

水上集市与小商贩的生意作风使其成为颇具特色的旅游景点，吸引国内外游客纷至沓来并寻找亲身体验，从而更加了解越南西南部地区的文化和风土人情。

旅居德国越南侨胞 明雪：“我是第一次来到这里，觉得当地居民很友善、热情好客，我有什么问题他们都回尽情解答。”

水上集市原本喧闹的氛围，因四面八方游客的光顾而更加热闹非凡。春季赶水上集市，大家都希望在新的一年里生意兴隆、财运亨通。对来到越南西南部地区的游客们来说，这也将成为一个难忘的体验。

（越通社—VNA）











