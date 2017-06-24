越通社乂安省——目前，乂安省正集中解决生产经营中面临的困难和为推进工业生产创造便利条件。

目前， 乂安省正对各厅局和行业加大敦促、检查、监察力度，提高其责任，从而加快各重点工程施工进度。该省将集中指导各生产单位充分发挥生产能力，特别集中生产用电、中密度纤维板(MDF)、水泥、乳和糖等占较大比重但产量不高的主要产品。同时敦促加快蓝江水泥厂、莲花铁皮厂和东南经济区各生产厂等重点项目的施工进度。

此外，乂安省还敦促电力行业加快向东回工业区内各项目供电的35kV输电缆安装、向莲花铁皮生产厂和蓝江水泥厂、越新工业区项目等供电的110kV输电缆安装等项目施工进度。

2017年上半年，乂安省工业生产指数同比增长8.37%，其中采矿工业增长10.19%，加工工业和制造业增长7.77%，电力生产与分配、热水和空调等增长18.25%，供水、垃圾和废水管理和处理增长14.03%。

上半年，乂安省一些新建的加工厂投产，如东回莲花铁皮生产厂、都良水泥生产厂、黄梅Vinatex制衣厂等。尽管部分工业产品增长率较高，但总体上看，该省农业生产业仍不稳定发展，仍面临许多困难。部分主要产品增长率较低，其主要原因为缺乏生产原料和销售量下降，如食糖下降25.54%，酸奶下降7.29%。（越通社—VNA）