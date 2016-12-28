为越南水果寻找在世界市场上的立足之地

越通社河内——据《越南之声》，除了支柱产品外，2016年也是标志着越南水果出口大幅增长的里程碑，出口总额约达26亿美元。特别是，多年后，越南水果产品已能真正进入世界上要求苛刻的市场，并成为2016年令人印象深刻的出口产品，为水果今后占据更大市场份额提供了助力。

2016年在世界经济还遇到很多困难，市场供求猛跌的背景下，总的来看，越南出口仍保持增长势头，其中水果出口增长良好。

今年六月，经过持续十二年的漫长谈判，越南第一批荔枝正式出口到澳大利亚市场，这是世界上对进口商品特别是农产品和食品检疫最为严格的市场。这表明，越南荔枝受到澳大利亚市场的喜爱。除了旅澳越南人外，越南荔枝也吸引了当地消费者。

越南驻澳大使馆商务处的报告透露，在墨尔本上市一小时后，越南荔枝共售出三百公斤，每公斤售价为14.99澳元，相当于22万越盾。随后几天，共有30吨陆安、清河荔枝运往墨尔本、悉尼及其他多座城市。

越南驻澳大使梁清毅抑制不住内心的喜悦，说：“澳大利亚是要求苛刻的市场，其对检疫、食品安全及其他标准的要求很高。越南产品能进入澳市场，将为越南扩大商品特别是农产品出口并进入其他市场提供助力。”

在越南北江省的荔枝产品成功征服澳大利亚市场后，越南牛奶果也于今年第四季度正式获美国颁发进口许可证。此外，在成功出口火龙果、红毛丹、龙眼、荔枝和牛奶果后，芒果预计也将出口到美国市场。可喜的是，除了美国市场外，越南水果产品也开始征服和拓展新西兰、中国、日本、俄罗斯、韩国、马来西亚等国市场。

越南驻马来西亚大使范高峰说，尽管马来西亚是大量越南人学习和工作的邻近市场，但越南水果仍难以打入。因为马来西亚是一个伊斯兰国家，穆斯林对食品安全的标准极为苛刻，并要获得清真食品认证（Halal）。此外，马来西亚人也不容易接受别国食品。因此，范高峰大使与同事要通过请当地官员品尝越南水果的“水果外交”推介产品。

范高峰说：“越南荔枝更好吃，更甜，这是我们比较马市场上销售的其他水果后发现的优势。我们不必多说，就是请当地人试吃，直到他们喜欢上了，这么做能让他们更易于接受越南水果。”



打造长期品牌

为了能让越南水果在要求苛刻的市场打造长期品牌和站稳脚跟，越南有关机关、地方政府、企业界和种植者已在规划种植区，建设达到标准的储存、包装、运输及辐照设施中紧密配合，旨在提高产品的竞争力特别是做到物美价廉，目的是保障种植者和企业的利益最大化。

从事越南水果对澳大利亚市场出口的大勒进出口公司干部黄辉庆说：“为了让包括荔枝在内的越南农产品可以进入被称为苛刻的市场，要求从农民到农业与农村发展部都要关心整个生产规程，要按照全球良好农业操作（Global GAP）规程进行。出口商要重视进口国的标准。”

经过多年的努力谈判，越南荔枝和芒果等水果最终进入了要求苛刻的市场并深受当地居民的欢迎。在得到伙伴方接受后，不管是荔枝、火龙果，还是芒果都成为把越南与世界，把越南与海外侨胞联系在一起的“大使”。这一成果为越南继续实现明年和今后若干年的出口增长目标创造了新动力。（越通社—VNA）