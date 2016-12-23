为广宁省发展事业注入新动力和增添新活力

越通社河内——广宁省人委会副主席阮文成近日在广宁省第十三届人民议会第四次会议上通报2016经济社会发展情况时强调，2016年朝着建设行动、廉政和为人民服务的政府的目标，广宁省人委会集中指导、调控经济社会发展，服务业发展，国家财政收支，为企业解难排忧，改善投资经营环境，加强有关土地、城市规划的国家管理工作，确保社会保障，解决好人民不满意的问题等。广宁省人委会同时制定具体的行动计划，指导落实政府、省委和省人民议会的指示和决议，为推动本省经济社会发展做出贡献。在广宁省各部门、行业、企业和人民的共同努力下，广宁省已度过各种困难和挑战，2016年经济社会发展事业取得全面、积极结果，完成和超额完成广宁省省委、人民议会决议所提出的各项指标。具体，广宁省完成本省省委、人民议会决议所提出的所有11项2016年经济社会指标，经济增长率达10.1%，广宁省继续是全国经济增长速度最快的省市之一。广宁省实行经济结构调整也发生了积极转变，农林水产业占6.8%，工业建设业占52%， 服务业占41.2%。人均地区生产总值约达4050美元，同比增长7.3%。人均劳动生产率达1.52亿越盾，同比增长8.5%。工业生产，尤其是电力生产分配工业、制造工业等保持高增长，服务业见起色，农林水产业稳定发展。该省国家财政收入约达36万亿越盾。广宁省接待游客量约达835万人次，同比增长9%。2016年广宁省基础设施建设方面取得突破性进展，该省领导集中指导加快交通、技术和经济区基础设施建设进度，及时将其投入运行，包括：下龙—海防高速公路、白藤桥、下龙—云屯高速公路、18A号国道升级改造项目、2号北伦侨路线项目、广宁航空港、云屯经济区基础设施、南前锋港工业区、体育馆、越新国际学校、边端高档服务区、高尔夫球场、芒街市牛苗养殖项目等。值得一提的是，大洋公园二期工程、女王缆车线路、下龙Vinmec多科国际医院等项目已竣工投产。广宁省展览及博览会规划宫、2号北伦侨项目即将投入运营。与完成各项经济发展指标的同时，本省社会保障工作得以确保，人民生活不断提升。文化、通信、体育、教育培训、就业、民族工作、司法、解决投诉、预防打击腐败、反浪费等活动继续得以加强。2016年广宁省保持政治社会稳定，国防安全及社会秩序得以确保，祖国海洋岛屿主权得到维护。对外工作和融入国际社会进程得以推进。全省已成功举行第十四届国会和2016-2021年任期各级人民议会代表换届选举，确保换届选举工作依法、安全和有序进行。行政体制改革工作取得积极结果。继续认真落实25号提案并将其落到实处。“提高公共行政管理质量，力争把下龙市建成旅游城市”的广宁省2016年主题得到落实并初步取得积极结果。2016年省级竞争能力指数有所提升，广宁省力争跻身全国省级竞争能力指数榜单前五位。广宁省在经济社会、国防安全、对外、司法、反腐败、反浪费等方面所取得的新成就得到了人民群众认可和信任，为广宁省建设与发展事业注入新动力和增添新活力。（来源：越南《人民报》）