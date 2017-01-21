为全国各地贫困同胞欢度2017年春节送上温暖

越通社河内——越南《人民报》报道，2017年丁酉春节即将到来。值此之际，越南中央乃至个地方政府、部委、机构代表团赴各地探访慰问贫困者及优抚对象并向他们赠送春节礼物，帮助他们过上温暖、幸福的节日。越共中央委员、国会副主席汪周刘率领国会工作者赴清化省部分高山县份探访慰问优抚家庭、贫困户、橙色剂受害者并向他们赠送春节礼物。该工作组同时探访慰问关化县、关山县及锦水县的越南英雄母亲、伤残病人家属及一些贫困户并向他们赠送礼物。汪周刘副主席一行向青春乡贫困户、优抚家庭、橙色剂受害者赠送100份礼物。委托关化县政府向县内贫困家庭赠送100份礼物；向山卢乡、山河乡及关山市镇贫困户及优抚家庭赠送50份礼物；委托关山县政府向县内贫困户赠送100份礼物，委托锦水县向县内贫困户赠送48份礼物。*越南祖国阵线中央委员会组团探访慰问贫困户、向他们赠送礼物并深入了解全国各省市祖国阵线的贫困者照顾工作情况。越南祖国阵线中央委员会工作组向嘉莱省诸布龙县五个村寨的贫困者赠送每份值为100万越盾的30份礼物。该工作组向安沛省安平县宝爱乡贫困户赠送每份值为100万越盾的50份礼物。北江省祖国阵线委员会向安沛省祖国阵线委员会赠送5000万越盾用于为贫困者欢度2017年春节提供援助。此前，越南祖国阵线中央委员会工作组探访慰问太原省贫困户并向他们赠送50份礼物。*为了贫困者及优抚对象能够欢过上温饱、快乐的新春，政府总理决定从国家储备粮库调取大米，无偿赈济全国遭受今年旱灾严重影响的13个地方人民。此次受赈济的主要是北部高山地区、中部地区及西原地区各省。西原地区的昆嵩、嘉莱、得乐、多农等四个省份的数万户家庭受赈济，救济大米共近2100吨。上述都是贫困户率较高之省。*凉山省人民议会、人民委员会、祖国阵线等的领导人同省内一些部委机构领导代表探访慰问省内11个县市的武装力量单位、革命有功者、越南英雄母亲、优抚家庭、贫困农户并向他们赠送春节礼物。该省政府也组团看望慰问正在北江省、宁平省及河南省伤残军人疗养中心进行治疗的谅山省伤残病人并向他们赠送春节礼物。*海防市团市委及该市学生协会同海防市交通运输局联合向正在该省各所高等院校读书的家境特困学生赠送400张车票，帮助他们能够回乡同家庭欢度春节。组委会同时向贫困学生赠送每份值为30万越盾的150份春节礼物。*越南丰田汽车公司在永福省福安县向优抚家庭及该省老龄协会会员赠送春节礼物。该公司共赠送每份值为50万越盾的50份礼物，其中向伤病家庭及烈士家属赠送40份礼物，向福胜坊老龄协会赠送一份礼物。（越通社-VNA）