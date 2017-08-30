越通社河内——8月29日，河内市人民委员会举行仪式，向法国驻越南大使馆经济商务参赞处参赞米歇尔·多比尼克（Michel drobniak）和法国开发署驻越南前首席代表雷米·热内维（Remi Genevey）授予“致力于首都建设事业”称号。他们均是为河内市经济社会的发展以及增进两国友好合作作出贡献的公民。河内市人民委员会主席阮德钟表示，河内市实现革新30年来所取得的成就离不开国内外人士所作出的重大贡献。自从米歇尔·多比尼克先生与雷米·热内维先生在越南执行任务以来已为河内市经济社会发展作出不懈努力。米歇尔·多比尼克先生自2013年在越南工作。4年来，除了为河内市各项目引进法国具有优势领域的高新技术提供便利条件之外，他重视促进两国在基础设施建设、航空、卫生、能源等领域上的合作关系。特别是，注重促进合作和技术转让，为越南和法国企业在共同关心的领域开展合作创造机会，有助于河内企业扩大经营规模以及河内品牌可走进法国市场。雷米·热内维先生自2013年9月担任法国开发署驻越南首席代表，在越南获得法国开发署提供17.7亿欧元贷款作出了贡献。特别是，他与河内市人民委员会积极合作，完善各项关手续在河内开展研究并建设空气质量监测站项目。河内市人民委员会主席阮德钟表示表示，河内市领导和市民高度评价米歇尔·多比尼克先生和雷米·热内维先生为河内市所作出的积极贡献。阮德种希望，今后两位法国公民将继续为首都河内的经济社会发展和越法两国友好关系作出更多贡献。（越通社—VNA）