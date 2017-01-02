东盟秘书长黎良明：东盟发展应适应新形势新要求

越通社河内1月2日——适值东盟共同体建立一周年之际，东盟秘书长黎良明就东盟共同体一年来取得的进展接受了越通社驻印度尼西亚记者的专访。
黎良明表示，一年来，东盟各国坚持沿着“三大支柱”巩固与推进东盟共同体发展，其中政治安全共同体已实施290行动计划中的165个，经济共同体已建立并通过系列行动计划，关注经济贸易、粮食安全、中小型企业等优先领域。文化社会共同体已制定并通过系列行动计划，服务于融入国际社会事业，其中关注自然灾害管理、人道主义援助、气候变化、环保等优先领域。
2016年，东盟通过两个重要文件，即东盟有关自然灾害、气候变化的宣言，通过２０２５年东盟互联互通总体规划及东盟第三阶段一体化倡议。
2016年，东盟在在外交领域取得积极进展。东盟和俄罗斯、美国建立战略伙伴关系，同欧亚经济联盟、加拿大签署有关建立自由贸易区的协定。
在地区和世界形势错综复杂的背景下，东盟仍发挥区域合作中的中心地位和协调作用。
关于地区的挑战和所面临的问题，黎良明表示，目前，东海问题仍是东盟乃至地区最为严峻的挑战之一。中国在东海非法侵占的岛礁上填海造地及军事化行为，使东盟与部分重要伙伴、全面战略合作伙伴之间的互信遭到侵蚀。
值得一提的是，东盟和中国在2016年里就加快磋商进程，尽早签署《东海行为准则》（COC）达成共识。东盟愿在2017年里加快推进同中国磋商进程，就COC框架协议及其内容进行磋商，确保COC在法律上的约束力，具备阻止和处理东海海上突发事件，同时遵守《东海各方行为宣言》（DOC）的规定。
第二挑战是地区恐怖主义、极端主义形势日趋恶化。部分东盟国家成为“伊斯兰国”基地以及招募恐怖分子的基地。
第三挑战是东盟部分主要合作伙伴正呈现极端民族思想、极端民族主义和民粹主义，东盟须努力促进包括对外经济关系在内的对外交往多元化，促进《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）协商进程，加强与欧盟国家的关系，推动签署与欧亚经济联盟、加拿大的自由贸易协定。
2017年东盟将举办多项活动庆祝建立50周年，黎良明认为，这是东盟回顾50年来取得的成就及提出下一阶段工作任务，尤其是将2025年愿景落到实处的良好机会。作为2017年东盟轮值主席国的菲律宾已提出六项优先任务，即继续促进以人为中心的东盟共同体建设、加强地区安全稳定、加强海上安全与合作、增强东盟自力更生能力、将东盟建设成为区域合作的典范、促进东盟一体化进程等。
关于部分东盟成员国认为应改变《东盟宪章》有关“统一性”的规定，黎良明表示，为了提高东盟在新形势下的活动效率，东盟将核查、更新《宪章》内容，但不修改《宪章》包括有关“统一性”规定在内的基本内容，确保《宪章》的活跃性，更加合乎东盟在新形势下的活动。（越通社-VNA）