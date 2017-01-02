东盟秘书长黎良明：东盟发展应适应新形势新要求

黎良明表示，一年来，东盟各国坚持沿着“三大支柱”巩固与推进东盟共同体发展，其中政治安全共同体已实施290行动计划中的165个，经济共同体已建立并通过系列行动计划，关注经济贸易、粮食安全、中小型企业等优先领域。文化社会共同体已制定并通过系列行动计划，服务于融入国际社会事业，其中关注自然灾害管理、人道主义援助、气候变化、环保等优先领域。

2016年，东盟通过两个重要文件，即东盟有关自然灾害、气候变化的宣言，通过２０２５年东盟互联互通总体规划及东盟第三阶段一体化倡议。

2016年，东盟在在外交领域取得积极进展。东盟和俄罗斯、美国建立战略伙伴关系，同欧亚经济联盟、加拿大签署有关建立自由贸易区的协定。

在地区和世界形势错综复杂的背景下，东盟仍发挥区域合作中的中心地位和协调作用。

关于地区的挑战和所面临的问题，黎良明表示，目前，​东海问题仍是东盟乃至地区最为严峻的挑战之一。中国在东海非法侵占的岛礁上填海造地及军事化行为，使东盟与部分重要伙伴、全面战略合作伙伴之间的互信遭到侵蚀。

值得一提的是，东盟和中国在2016年里就加快磋商进程，尽早签署《东海行为准则》（COC）达成共识。东盟愿在2017年里加快推进同中国磋商进程，就COC框架协议及其内容进行磋商，确保COC在法律上的约束力，具备阻止和处理东海海上突发事件，同时遵守《东海各方行为宣言》（DOC）的规定。

第二挑战是地区恐怖主义、极端主义形势日趋恶化。部分东盟国家成为“伊斯兰国”基地以及招募恐怖分子的基地。

第三挑战是东盟部分主要合作伙伴正呈现极端民族思想、极端民族主义和民粹主义，东盟须努力促进包括对外经济关系在内的对外交往多元化，促进《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）协商进程，加强与欧盟国家的关系，推动签署与欧亚经济联盟、加拿大的自由贸易协定。

2017年东盟将举办多项活动庆祝建立50周年，黎良明认为，这是东盟回顾50年来取得的成就及提出下一阶段工作任务，尤其是将2025年愿景落到实处的良好机会。作为2017年东盟轮值主席国的菲律宾已提出六项优先任务，即继续促进以人为中心的东盟共同体建设、加强地区安全稳定、加强海上安全与合作、增强东盟自力更生能力、将东盟建设成为区域合作的典范、促进东盟一体化进程等。

关于部分东盟成员国认为应改变《东盟宪章》有关“统一性”的规定，黎良明表示，为了提高东盟在新形势下的活动效率，东盟将核查、更新《宪章》内容，但不修改《宪章》包括有关“统一性”规定在内的基本内容，确保《宪章》的活跃性，更加合乎东盟在新形势下的活动。（越通社-VNA）



