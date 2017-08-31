越通社巴西利亚——巴西东盟委员会已隆重举行招待会，纪念东盟成立50周年。巴西外交部常务副部长、代理部长马尔克斯（Marcos Galvao）和该国立法机关、各部门、东盟各国驻巴西大使等代表出席。

巴西东盟委员会主席、泰国驻巴西大使苏拉萨克（Surasak Suparat）在招待会上致辞时强调了东盟50年在在和平、安全、发展与融入地区经济、文化社会等领域的成长。他认为，通过成立东盟经济共同体的努力、多样化中求统一和以人民为核心的主张等，东盟与对话伙伴国、地区各组织和世界各做的合作将为未来更为年和平、安全与发展带来新展望。



【东盟电影节在柬埔寨举行】

巴西外交部常务副部长、代理部长马尔克斯在致辞中表示相信，东盟在内部各机制、与各对话伙伴所建立的关系等基础上将继续向前迈进，为全球和平、安全、经贸一体化等做出更多贡献。

马尔克斯透露，该国外交部部长阿洛伊西奥•努内斯•费雷拉(Aloysio Nunes Ferreira)即将对新加坡、马来西亚和越南进行访问，巴西希望同东盟和东盟各成员国寻找措施来推动在各领域的双边合作。

今几年来，东盟与巴西经贸合作取得可喜成果。2016年双边贸易额达近70亿美元。东盟是巴西在亚洲第二大贸易伙伴和世界上第四大贸易伙伴。（越通社—VNA）