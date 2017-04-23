东盟力争至2030年实现性别平等

越通社雅加达——越通社驻雅加达记者报道，《雅加达邮报》（The Jakarta Post）近日刊登联合国人口基金（UNFPA）官员安川顺子（Yoriko Yasukawa）和联合国人口基金官员安妮特·萨赫斯·罗伯逊(Annette Sachs Robertson)的文章，认为“东盟到2030年可实现性别平等的目标”。文章指出，2017年，东盟为纪念东盟成立50周年纪念活动积极开展筹备工作，该事件体现东盟在包括实施性别平等目标在内的经济社会发展方面取得的成就。十几年来，东盟各成员国在性别平等方面取得明显的进步，其中，妇女死亡率已下降。具体是，在1990-2015年阶段，柬埔寨孕产妇死亡率下降84%，老挝的孕产妇死亡率下降78%，该比率在越南和缅甸下降61%。之所以取得上述结果是因为东盟各国已实施全民保健和生育保健措施，实施全民医疗保险计划。另外，东盟已推出一个强有力的行动计划，旨在消除对妇女的暴力行为。目前，东盟九个国家已制定关于家庭暴力的法律，五个国家制定关于性骚扰的法律，五个国家开展关于消除对妇女的暴力行为的国家行动计划。在UNFPA的援助下，东盟一些国家政府正收集有关对妇女的暴力行为数据，加强保障妇女权利的法制和政策制定。 （越通社-VNA）