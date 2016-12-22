东盟共同体成立一年之回顾

越南驻东盟代表团团长阮横年表示，2016年，东盟共同体在政治-安全、经济、文化-社会等三大支柱上开展的总体计划取得积极进展。政治-安全共同体（APSC）至2025年总体计划290个项目中的140个已经并正在落到实处。经济共同体（AEC）和文化-社会共同体(ASCC)也取得初步成绩。值得一提的是，凭借具体的分工分责，东盟共同体的各项工作井井有条地开展，工作数量和工作质量不断提高等。

关于对外方面，2016年召开的东盟-美国领导人特别峰会、东盟-俄罗斯建立对话伙伴关系20周年纪念峰会、东盟-中国建立对话关系25周年纪念峰会等已发表联合声明并通过重要的计划，此外，东盟不断扩大对外关系并建立新的合作关系，即为智利、埃及、伊朗、摩洛哥等系列国家开放《东南亚友好合作条约》（TAC），与德国建立发展伙伴关系，与瑞士建立部门对话伙伴关系等。

与此同时，2016年里，东盟已通过《东盟互联互通总体规划2025》（MPAC 2025)与《东盟一体化倡议》第三阶段(IAI Work Plan III)等两个重要文件，为东盟共同体开展从现在至2025年的工作打下框架。

在取得成绩的同时，东盟共同体发展初期遇到来自内外部的不少困难和挑战。随着共同体的形成，东盟的运行能力要不断提高来满足东盟各成员国之间的沟通以及东盟与各伙伴之间的合作日益提升的要求，因此各成员国在开展落实各行动计划中的联系要确保贯穿性和紧密性。此外，资金有限也是东盟要面临的困难之一。

另一方面，传统安全和非传统安全问题、贸易保护主义、各大国间发生矛盾、东海形势趋于紧张等地区和国际系列问题为东盟带来新的挑战。因此，东盟进一步加强团结协作并发挥其核心作用为东盟的国际威望的提高以及为维护地位和平、安全、稳定与发展作出重要贡献。

关于越南为东盟的贡献，阮横年表示，越南所做出的贡献一直受到其他成员国的认可，作为东盟积极、主动、负责任的一员，越南将继续同其他成员国一道为东盟共同体的发展贡献力量。

此外，2017年是东盟成立50周年，越南计划将同各成员国联合举行各项纪念活动，力争增进东盟国家人民的沟通与联系。

阮横年强调，在地区和国际形势复杂多变背景下，越南将同其他东盟国家加大配合和与合作力度，进一步发挥东盟在解决地区事务中的核心作用，从而维护和平稳定环境，同时进一步深化东盟与各伙伴的关系。2017年，越南将同时担任东盟与印度关系协调员、《东盟一体化倡议》东盟一体化倡议工作组轮值主席、东盟-太平洋联盟关系关系协调员等三个职务。越南承诺将竭尽全力完成任务。（越通社——VNA）