东盟共同体建成有助于提升东盟各成员国旅游业的吸引力

2013年旅游业对东盟地区GDP的贡献率为12.3%，赴该地区的游客量为1.022亿人次。2014年该数字已提升至1.051亿人次，其中东盟地区各国间的游客量达492.2万人次。这充分表明，东盟各成员国之间旅游潜力巨大，其不仅有助于提高东盟各成员国的经济增长率，而且还为加强东盟各国之间的互联互通做出贡献。

菲律宾前总统贝尼尼奥·西米恩·阿基诺三世：“东盟共同体建成有助于将东盟各成员国发展成为深深吸引全球游客眼球的旅游目的地”。

老挝新闻文化与旅游部副部长波恩 · 萨普翁:“东盟10个成员国生态系统丰富多样、自然风光优美、文化富有特色等。若有效开发上述潜力和优势，加强各成员国之间的互联互通将有助于充分发挥东盟各国旅游潜力。”

2016年在东盟生态旅游论坛上，东盟10个成员国旅游部长和副部长已通过《巴色宣言》，目的是加强区域生态旅游区互联互通、充分挖掘各成员国的潜力与优势和响应2016年东盟峰会主题“将愿景变为现实，面向建设充满活力的东盟共同体。”

东盟各成员国领导强调了加强各成员国之间的互联互通的重要性，以确保旅游业与环境保护的协调发展。为了实现上述目标，需要东盟各国致力于丰富旅游产品，加大旅游推广力度等。（越通社——VNA）