越通社河内——8月29日上午，联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)同越南公安部禁毒办公室联合举行东亚和东南亚地区关于合成毒品的研讨会开幕式。该研讨会于2017年8月29日和30日举行。公安部禁毒办公室副主任黄英宣大校在致开幕词时透露，目前东亚和东南亚地区以及世界合成毒品禁毒形势严峻。合成毒品消费市场容量呈现不断扩大的趋势。此外，一百多个国家正面临新精神活性物质迅速蔓延的挑战。目前，新精神活性物质已达600多种。黄英宣认为，世界各国需进一步发挥其在制定和落实遏制合成毒品发展蔓延的政策和战略中的作用，增强制定地区禁毒政策和倡议的参与度，鼓励社会资源参与禁毒公益事业。联合国毒品和犯罪问题办公室(联合国毒罪办)驻东南亚及太平洋地区代表杰里米•道格拉斯（Jeremy Douglas）提出了深化国际和区域禁毒合作的措施。具体为，各国需要建立起全国联网的吸毒人员信息数据库。此外，需制定区域和国际合作计划，交换毒品使用、生产情况和跨国有组织犯罪现状的相关信息，从而提出战略性解决方案。值此机会，与会代表还深入讨论东亚和东南亚地区合成毒品犯罪的现状和趋势，各国合成毒品犯罪现状及其具体解决措施、合成毒品消费市场发展趋势等重要内容。（越通社——VNA）