丛氏放副主席：为贫困儿童能过上一个温暖祥和的春节伸出援手

越通社河内​——1月16日在河内，越共中央政治局委员、国会副主席丛氏放同以50多名贫困儿童、少数民族儿童及越南儿童权利保护协会代表、爱心企业代表组成的代表团举行见面会。



丛氏放对50名贫困儿童、少数民族儿童度过重重困难，在学习上取得优异成绩予以高度评价，对越南儿童权利保护协会成功举办“2017年为儿童爱心春节”予以好评。



丛氏放表示，越南儿童权利保护协会活动形式丰富多样，成果显著，成功呼吁诸多赞助商、爱心者的积极参与，这一成绩应积极巩固及发扬。



丛氏放强调，越南党和国家进一步关注儿童保护活动，希望好心组织和个人继续关注协助贫困儿童减轻其家庭负担，发扬越南人民爱心精神。



值此机会，丛氏放向儿童们赠送慰问品，呼吁全国爱心个人和组织伸出援手，为贫困群众能够过上一个温饱祥和的春节做出努力。（越通社-VNA）