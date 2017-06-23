不断创新宣传内容和方式 进一步提高宣教工作效率

越共中央宣教部副部长范文灵在致开幕词时强调，6个月来，中部—西原地区各省委（市委）宣教部基本完成各项既定工作内容，其中注重为各级党委、领导在指导落实越共中央政治局关于《推进学习和实践胡志明思想、道德、作风》的第5号指示与落实越共十二届四中全会关于“加强整党建党工作，阻止和杜绝党内政治思想、道德衰退、生活作风不正和“自我演变”、“自我转化”等现象”决议相结合，为新闻报道、出版活动和新闻工作者指明方向，进而正确引导社会舆论等建言献策。

会上，各省委、市委宣教部已对宣教工作相关任务作出评估，进而明确宣教工作和各地方需要面临的困难和挑战，互相分享各地方在开展宣教工作中所采取的有效的新举措等。

武文赏在发表总结讲话时强调，近段时间各省委（市委）宣教部已及时为党的各项指示和决议实施情况总结工作建言献策，密切追踪国内国际形势，朝着正确方向建议采取适当的宣传内容和方式等。武文赏还强调，当今复杂的国际形势对越南产生影响，其要求宣教工作者需更好地发挥主动性，不断创新宣传内容和方式，使其符合于实际情况和不同对象，进一步提高宣教工作效率。同时还要主动调动其他社会组织共同参与宣教工作，为革命事业贡献智慧和力量。

武文赏要求各省委（市委）宣教部在未来需开展学习越共第十二届中央委员会第五次全体会议的《关于完善社会主义定向市场经济体制》、《关于促进民营经济发展成为社会主义市场经济体制的重要动力》及《继续推动国有企业结构调整、深化改革以及提高运营效率》等三项决议。（越通社—VNA）