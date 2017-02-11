一月份越南经济出现积极转变

越通社河内——《越共电子报》报道，据政府办公厅主任梅进勇近期在政府一月份例会上所作的报告，因受春节假期的影响，一月份我国工业生产指数(IIP)微增0.7%。货物零售和消费服务营收额同比约增9.9%。

出口额约达14.6%，同比增长7.6%；进口额约达14.7%，同比增长15.8%。贸易逆差额约达1亿美元，相当于出口额的0.68%。虽然恰逢春节，但一月份CPI指数仍环比微增0.46%。

1月份的经济亮点为我国吸引外资额猛增。据统计总局，年初至1月20日，我国吸引新注册项目175个，注册资金达12.43亿美元，同比分别增长37.8%和23%。增资项目76个，增资资金达1.79亿美元。我国吸引外资总额累计达14.23亿美元。加工制造业依旧是最受外国投资商关注的领域，新注册资金达8.34亿美元，占我国引资总额的67.1%。另外，1月份赴越旅游的国际游客猛增，达逾100万人次，同比增长12.3%。

新成立企业呈现起色，1月份全国新成立企业8990家，注册资金90.3万亿越盾，同比分别增长8.1%和52.3%；恢复生产企业5564家，同比增长14.2%，新成立和恢复生产企业合计约14.6万家。

总而言之，虽然面临不少困难和挑战但1月份我国经济领域仍取得许多重要成果。营商环境得以明显改善，新成立和恢复生产企业数量高增。但，不足之处仍依然存在，如进出口未有改善，工业生产值增长幅度底等。(越通社——VNA)