一周要闻回顾（2017.4.17-2017.4.23）

越通社河内——斯里兰卡总理拉尼尔•维克勒马辛哈对越南进行正式访问、越中双边合作指导委员会第十次会议在北京举行、外交部发言人就美国孟山都公司问题做出反应、河内市人民委员会主席与同心乡人民进行直接对话 、自然资源与环境部党组干事会及相关人员受纪律处分等是越南一周的要闻。

一、斯里兰卡总理拉尼尔•维克勒马辛哈对越南进行正式访问

应越南政府总理阮春福的邀请，斯里兰卡总理拉尼尔•维克勒马辛哈从4月17日至19日对越南进行正式访问。

访问越南期间，斯里兰卡总理拉尼尔•维克勒马辛哈同越南政府总理阮春福举行会谈，分别会见越共中央总书记阮富仲、国家主席陈大光、国会主席阮氏金银等。

在各场会谈和会见中，双方一致同意推动两国在党际、政府、国家、国会、民间交流等各渠道上的关系向前发展，推动各现有合作机制务实高效运行，在今年最早时间召开混合委员会第四次会议和第三次政治磋商，不断促进经贸合作，力争实现双边贸易总额达10亿美元的目标。

两国领导承诺继续为双方在能源、旅游、教育、人力资源发展、文化交流等领域的合作提供便利条件。

此外，18日，斯里兰卡总理拉尼尔•维克勒马辛哈出席越南-斯里兰卡投资合作论坛。这是两国企业寻找合作商机和推动双边经贸增长的良好机会。

二、越中双边合作指导委员会第十次会议在北京举行





越中双边合作指导委员会第十次会议4月17日在中国北京召开。越南政府副总理兼外长范平明同中国国务委员杨洁篪共同主持会议。

议上，双方深入讨论要开展的重点工作，为进一步深化越中全面战略合作伙伴关系平稳健康发展做出努力；一致同意密切配合与合作，高效开展两党之间的合作，充分发挥两国外交部的合作，推动防务交流与合作机制务实高效运行，加强执法安全合作等。

会议结束前，双方签署了《越中双边合作指导委员会第十次会议纪要》。

在京期间，政府副总理兼外长范平明同中国外交部长王毅举行会谈，分别会见中共中央政治局常委、中国人民政治协商会议全国委员会主席俞正声。双方就两国共同关心的问题交换意见，并达成了若干共识。

三、海牙国际法庭裁决孟山都公司破坏环境罪成立





经6个月进行调查和两天开庭审理，在荷兰海牙的孟山都特别法庭4月18日作出裁决，孟山都反自然、人类与生态灭绝罪成立，该集团的行为对包括越南在内的多个国家生态系统和人民生活造成持久性破坏。

“橙剂”是越南战争期间美国使用富含剧毒二恶英的除草剂，由孟山都等公司生产，目前，孟山都正在生产农药和转基因植物种子等。

据法庭的裁决，孟山都对环境、生态、人类健康都造成了巨大的伤害。此外，孟山都公司转基因作物商业化危及食物主权和卫生与健康权益，摧毁传统的农业生产方式，迫使农民离开土地，大片的森林被砍伐，植地被破坏，水源被污染。此外，该公司还侵犯科学研究自由权、言论自由权、信息获取权等。法庭裁定，孟山都破坏越南环境，对越南人民造成损失。

四、 第10届亚太地区合作社部长会议在河内召开

4月18日，为期三天的第10届亚太地区合作社部长会议在河内拉开帷幕，来自22个国家的200名代表出席。

这是越南首次召开亚太地区合作社部长会议，目的是将《2030年可持续发展议程》的17项目标落实到具体行动中。会议同时为越南各合作社学习借鉴新形势下合作发展经济经验创造机会。

目前，全国合作小组逾15万个，合作社总数为2万个，覆盖农业、手工业、交通运输、贸易、建设等众多领域，为3000万人创造就业岗位。

五、河内市人民委员会主席与同心乡人民进行直接对话 被拘留的干部战士全部获释放





阮德钟前往同心乡与人民进行直接对话。（图片来源：青年报）





4月22日，河内市人民委员会主席阮德钟就该市美德县同心乡土地纠纷问题同该乡人民进行直接对话。



大部分乡民都意识到非法拘留是违法行为，希望国家采用宽容政策。但是乡民也提出与下级政府沟通难的问题，期待党和国家将妥善处理这一事件。



阮德钟对同心乡人民的意见及建议表示同情，并指出，河内市已决定对包括庙门机场规划区在内的美德县同心乡土地管理使用过程进行全面清查。在45天内将结束清查工作，届时他将亲自来公示清查结果。此外，中央民运部、国会代表、政府监察机构将对清查工作进行监督。希望乡民提供相关资料，共同参与监督工作，确保清查结果的客观性及准确性。



同心乡人民对阮德钟提出的问题表示高度赞同，并同意释放被拘留的全部干部战士。

六、中部地区环境污染事故：自然资源与环境部党组干事会及相关人员受纪律处分

4月18日和21日，越共中央书记处在河内召开会议，审议中央检查委员会关于自然资源与环境部党组干事会及部分人员在中部地区环境污染事故中的违法违规行为纪律处分的报告。越共中央总书记阮富仲主持会议。会议作出以下结论：自然资源与环境部2011-2016年任期党组干事会管理不严、放松职责，在台塑（Formosa）越南河静钢厂项目中的环境保护、水资源管理方面存在诸多错误，严重影响当地环境和人民群众的正常生活，以及政治社会治安秩序。前越共中央委员、前自然资源与环境部党组干事会书记、前自然资源与环境部部长阮明光对此担当起主要责任。前自然资源与环境部党组干事会委员、前自然资源与环境部副部长、前环境总局总局长裴革线；前自然资源与环境部党组干事会委员、前自然资源与环境部副部长阮泰来等对自然资源与环境部2011-2016年任期党组干事会的违法违规担当责任。

越南合作社联盟团委书记兼主席、前河静省省委书记、前河静省人民委员会党组干事会书记、河静省前人民委员会主席武金巨对2008-2016年阶段河静省党组干事会、省人民委员会和2008-2010年阶段河静省经济区管理委员会的违法违规行为担当起主要责任等。



七、 举办文化活动 弘扬文化价值​





在越南各民族文化旅游村举行的文化活动之一。（图片来源：越通社）





4月19日被定为越南各民族文化日。值此之际，题为“山之音”的越南各民族文化节4月19日晚在河内市同模乡越南各民族文化旅游村举行。

开幕式上，来自11个艺术团的歌手演员参加题为“越南的花朵”的文艺演出，各精彩的文艺节目向国内外游客介绍了越南国家形象和各民族文化特色。

越南各民族文化节从4月19日至23日在越南各民族文化旅游村举行。活动期间，组委会举行多项精彩活动，如竹制乐器展会，再现各民族同胞日常生活的礼仪和传统仪式。这些活动有助于营造越南各民族同胞丰富多彩的文化空间。 （越通社-VNA）



